VÍDEO: Policial Militar é assassinado em Resende

O cabo da Polícia Militar, lotado no 37º Batalhão da Polícia Militar, Clayton de Oliveira Valim, o cabo Valim, foi assassinado na noite de terça-feira, com dois tiros, na Rua Claudio Manoel da Costa, nas proximidades de um bar (PK Mix), no bairro Liberdade, em Resende.

Valim chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. A cunhada do policial, de 38 anos, foi ferida com um tiro no braço e atendida no mesmo hospital.

O policial foi surpreendido pelos assassinos assim que entrou no carro, um Corolla preto, acompanhado também da mulher e do filho de 8 anos, que não foram atingidos. Um parente do policial contou que os criminosos se aproximaram, cada um por um lado, quando Valim se preparava para sair com o carro.

No local, a perícia da Polícia Civil recolheu diversas cápsulas deflagradas de pistolas calibre 45 e .40. Os suspeitos do crime já foram identificados.