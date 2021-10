A Guarda Municipal Ambiental de Barra Mansa está participando nesta semana, de um Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP). Durante as ações, os guardas podem conduzir embarcação de órgão público para suas atividades de fiscalização. A atividade é ministrada pela Marinha do Brasil, na Represa da Usina Hidrelétrica de Funil, em Resende. O curso conta com a participação da Defesa Civil da cidade onde ele é realizado e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

O treinamento tem a proposta de efetivar operações com maior segurança em atividade vinculadas aos rios de Barra Mansa; além de aprimorar as fiscalizações realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente; auxiliando na proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP) e impedindo intervenções irregulares.

“O objetivo é integrar os patrulhamentos fluviais e terrestres para coibir as diversas práticas de infrações ambientais que envolvem os cursos d’água da nossa cidade, tais como pesca predatória, extração de minério de areia, construções em APP, descarte de resíduos nas margens dos rios e córregos, entre outras”, explicou o secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinícius Azevedo; destacando a importância do treinamento para os guardas municipais:

“Estamos aprimorando nosso trabalho de monitoramento das Áreas de Preservação Permanente, assim como já foram adotadas algumas medidas, como o aumento das fiscalizações, para a eficiência e avanço do processo de gestão de conservação e sustentabilidade dos cursos d’água no município”, concluiu o secretário.

Foto: Divulgação