Um caminhão tombou no início da manhã de quinta-feira, por volta das 9 horas, na descida da Rua Vitória, no Morro da Paz, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Populares disseram que o veículo teria tido uma pane mecânica. Segundo o motorista do veículo, o veículo perdeu o freio e teria jogado caminhão de encontro a um barranco, na esperança de que ele parasse. Com o impacto o veículo, que estava vazio, tombou. Ninguém ficou ferido.