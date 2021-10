Placa de moção e agradecimento foi entregue durante evento da AAP-VR em comemoração ao Dia do Idoso

Investir na qualidade de vida, segurança e cuidado com a pessoa idosa é uma das metas de trabalho do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Além de destinar verbas que valorizam os serviços oferecidos à terceira idade, faz parte da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa na Câmara Federal. Todo esse empenho em acabar com os financiamentos enganosos praticados contra os idosos e propor Leis que protegem essa parcela da população fez com que fosse homenageado durante evento em comemoração ao Dia do Idoso realizado, hoje (01/10), na Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (APP-VR).

– Um trabalho bem feito gera frutos. Como está bonita a associação. Como é bonito perceber que vocês estão investindo muito bem os recursos destinados para a ampliação dos atendimentos oferecidos à terceira idade. Fico muito feliz em receber essa homenagem. Sou um defensor dos idosos e vou continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida e o respeito a essa parcela tão importante da nossa sociedade – agradeceu o parlamentar.

Para ampliar os projetos desenvolvidos pela AAP-VR, o deputado federal Delegado Antonio Furtado destinou uma verba de R$500 mil para serem utilizados nos polos de capacitação presencial e semipresencial de inclusão digital, no serviço de odontologia especializada com entrega de próteses bucais e na academia especializada com atendimentos de idosos e pessoas com deficiência por meio de aparelhos que garantam a acessibilidade.

– Quero agradecer tudo que o deputado Antonio Furtado está fazendo aqui. Ele conseguiu uma coisa incrível em Volta Redonda, ser querido e temido. Esse é o homem! Não tivemos contato mais próximo com um outro deputado como temos com esse aqui. Quando quiser, a hora que quiser, as portas estão abertas para você. Muita coisa já melhorou desde a sua última visita e vai melhorar cada vez mais com o nosso empenho e a sua ajuda – afirmou o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa