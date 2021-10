Jovem morre durante perseguição policial, no bairro Santa Cruz

Ruan Carlos da Silva, de 19 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, após confronto com policiais militares que faziam patrulhamento, Rua Dona Santinha coma Rua Santa Luzia, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento quando depararam com um veículo Chevrolet Ágile (branco) que colidiu com a viatura policial e empreendeu fuga. Os policiais pediram apoio de outros policiais. Em buscas pela localidade o veículo foi encontrado. Dentro dele foi apreendida certa quantidade de maconha

Logo em seguida apareceu uma dupla de moto que desferiu tiros contra os agentes que revidaram. Um dos tiros atingiu o para-brisa da viatura e atingiu de raspão a cabeça de um policial.

Um dos suspeitos levou um tiro e foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista. Ele acabou não resistindo e foi a óbito. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola Canic calibre 9 mm e uma sacola com vários entorpecentes. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Foram apreendidas uma pistola Canic 9 mm com 10 munições, um rádio transmissor, dois veículos, Chevrolet Ágile e motocicleta CG Fan.