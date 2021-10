Homem é assassinado no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa

Foi identificado como Sérgio Lorenzo Júnior, de 27 anos, o homem assassinado na noite de sábado, na Rua Jorge dos Reis Meirelles, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. A vítima correu até a Rua Francisco Ferreira Procópio, onde perdeu os movimentos do corpo e caiu. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e constatou o óbito.

A Polícia Militar acionou a perícia e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. A numeração da placa do carro usada no homicídio teria sido anotada e isso pode ajudar a polícia a chegar até os criminosos.