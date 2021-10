Câmara de Volta Redonda faz campanha Outubro Rosa

A fachada da Câmara Municipal de Volta Redonda terá a cor rosa todos os dias outubro, em alusão ao câncer de mama, e também para sinalizar e evidenciar a população o quanto é importante à prevenção e a descoberta no início da doença.

O vereador Nilton Alves de Faria, atual presidente da CMVR, diz que todos os meses que esteve à frente do Poder Legislativo desde 2020, fez questão de iluminar a fachada da Casa com as cores informativas, salientando que mesmo diante da Pandemia, as luzes foram também uma forma de expressar, conscientizar e solidarizar com os munícipes sobre os movimentos e alertas, principalmente na área da saúde.

De acordo com estudiosos e oncologistas, o Outubro Rosa é um movimento internacional que acontece nesse mês de outubro em conscientização a prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, é valido para a atenção das mulheres quanto à necessidade de frequentar o médico e de fazer a mamografia, essa campanha também estimula a importância e um olhar espontâneo ao autoexame das mamas.

No Brasil, o décimo mês do ano demorou um pouco mais a chegar. O primeiro sinal do envolvimento com a campanha no país se deu em outubro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com luzes cor de rosa, mas somente em 2008 que a movimentação ganhou força em várias cidades brasileiras que abraçaram o Outubro Rosa, fazendo companhas, promovendo corridas e, assim como no resto do mundo, iluminando os principais monumentos com a cor rosa durante a noite. A maior preocupação continua com o número de mortes por esse tipo de câncer que permanece em alta, especialmente por causa do grande número de diagnósticos tardios, ou seja, já com o câncer em estado avançado.

A Casa Legislativa adere também iluminando sua fachada, e Neném diz que durante todo o mês, as dependências da CMVR estará de portas abertas para receber movimentos pertinentes ao Outubro Rosa.