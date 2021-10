O Vereador Luciano Mineirinho solicitou via requerimento e com o apoio dos vereadores, Vair Duré e Temponi, que o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, abra negociações com o Tribunal de Justiça (TJ) para a instalação de um cartório no bairro Retiro.

“Fizemos esse requerimento ao prefeito Antônio Francisco Neto, para tentar junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A instalação de um cartório nas proximidades do bairro Retiro”, comentou o vereador.

Segundo Mineirinho, a cidade tem uma população aproximada de 275 mil habitantes e tal medida se faz necessária para atender os anseios da comunidade.

– Segundo o IBGE, a população de Volta Redonda está em torno de 275.000 habitantes. Sabemos também que a margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, tem um número grande de habitantes. Atualmente o município tem apenas dois cartórios, ambos no bairro Aterrado. Estamos enviando esse requerimento ao prefeito Neto para que tente junto ao Tribunal de Justiça a instalação de um cartório para a população do bairro Retiro – propôs o vereador.

Segundo o Mineirinho, a medida vai beneficiar a população que não vai ser preciso se deslocar para o bairro Aterrado. “O cidadão vai economizar combustível e custo com o transporte coletivo para se deslocar até o bairro Aterrado”, defendeu. Assinaram também o requerimento os vereadores Vair Duré e Vander Temponi.