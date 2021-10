Carreta tomba na Lúcio Meira, em Vassouras

Uma carreta, carregada com papelão, tombou na tarde desta segunda-feira, na altura do km 226, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 61 anos, ficou levemente ferido. O trânsito ficou congestionado.

Houve bloqueio de parte da pista e do acostamento. Houve derramamento de óleo. A concessionária que administra a rodovia enviou no local os funcionários para cobrir com serragem o óleo derramado.

Os agentes implantaram o sistema siga e pare.