Loja de brinquedos é invadida na Vila Santa Cecília

Dois homens foram flagrados no domingo por câm

eras de segurança furtando a loja de brinquedos Brinkids, localizada no térreo do Supermercado Extra, na Rua 23-B, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo o proprietário, de 39 anos, eles furtaram R$ 2,8 mil e dois celulares. Não houve arrombamento e existe a possibilidade dos bandidos terem aberto a loja com uma chave “micha”. No local existem seguranças, mas acreditam que eles estivessem no andar superior.

A ação durou menos de três minutos. Enquanto um dos homens vasculhava a loja em busca do que levar, o outro falava ao celular.