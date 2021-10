SMS prevê distribuição de 500 kits por mês entre pacientes e acompanhantes

Desde o dia 14 de outubro, os moradores de Porto Real contam com mais um benefício durante a utilização dos transportes públicos municipais de saúde, para a realização de exames ou tratamentos fora do município. Na última semana, o prefeito Alexandre Serfiotis, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anunciou o retorno da entrega do Kit Lanche aos pacientes e os acompanhantes, quando o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) acontecer em uma distância superior a 50km.

Conforme apurado com a SMS, ao todo o kit possui 7 itens entre biscoitos, barra de cereal, bolo, água, suco e um achocolatado. A Secretaria ainda explicou que os principais destinos onde os pacientes são encaminhados estão: Rio de Janeiro; Niterói; Nova Iguaçu; Petrópolis; São Paulo; Bauru; Campinas; Piraí; Valença; Barra do Piraí; Vassouras; Itaperuna e Paraíba do Sul.

“Esse recurso era liberado no governo do meu pai Jorge e estava há 8 anos parado”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis, reiterando que o objetivo é ter o acolhimento dos pacientes enquanto estiverem fora do município.

“Em determinadas situações, muitos moradores não tem uma condição para se alimentarem enquanto esperam pelo atendimento. Estamos falando de pessoas que saem de manhã e têm que esperar o dia todo. É um gesto simples, mas que é feito de coração para todos os portorrealenses”, finalizou o Alexandre Serfiotis.

Já a subsecretária de Saúde, Verônica Machado, ainda explicou que, em média, o setor de TFD prevê distribuir cerca de 500 kits por mês. “Geralmente esse tratamento fora do domicílio acontece no tratamento de alta complexidade, ou seja, é voltado aos pacientes cujo tratamento excede as capacidades do município e por isso são encaminhados para unidades de referência”, destacou Verônica, explicando que os motoristas também são contemplados com os Kits.