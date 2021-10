Bombeiros de Volta Redonda promovem ação socioeducativa em Pinheiral

O Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda através do Polo da Diretoria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realizou uma ação socioeducativa junto às crianças e adolescentes beneficiados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Cruzeiro e da Instituição de Acolhimento de Pinheiral com o objetivo de mostrar a rotina dos militares, incentivando a humanização da tropa e a aproximação com o público vulnerável. Além disso, a ação também comemorou o Dia das Crianças através de várias atividades e desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais.

“Sabemos o quanto uma vivência como esta pode colaborar para a transformação de vidas futuras. Agradecemos ao Major Anderson, Comandante do 22º GBM, pela iniciativa, compromisso e sensibilidade com nossa cidade”, disse a secretária da pasta, Patrícia Rivello.