Atendimentos serão redirecionados para Rua Luiz Alves Pereira, Nº 30, ao lado do Colégio Delci Horta, no bairro Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta quinta-feira, dia 21, as obras de revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Jardim Paraíba. A unidade atende 2,4 mil pessoas em diversos procedimentos da Atenção Básica, como, por exemplo: vacinação, consultas de rotina, distribuição de medicamentos, curativos, entre outros.

A partir desta quarta-feira, dia 20, todos os atendimentos serão redirecionados para a Rua Luiz Alves Pereira, Nº 30, ao lado do Colégio Delci Horta, no Aterrado. O horário de funcionamento é de 7h às 17h. As obras de melhoria serão executadas pelo Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e devem durar três meses. A unidade enfrentava problemas estruturais no piso e infiltrações no telhado. Além disso, o local vai receber uma pintura geral.

A UBS Jardim Paraíba conta com recepção, salas de consultório e vacinação, sala de curativo, sala para depósito de material e banheiro. Com as intervenções, os moradores terão mais conforto e comodidade para acesso aos serviços. Segundo a coordenadora da Atenção Básica em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Albaneia Baylão, a média mensal de atendimentos médicos na unidade é de 600 consultas. Atualmente três médicos, dois clínicos gerais e um pediatra atuam na UBS.

“Nesta terça-feira os médicos estão atendendo ao lado, na Policlínica da Melhor Idade, mas os demais procedimentos foram suspensos no dia de hoje (terça-feira) em função da mudança. As melhorias são necessárias nesta unidade que passava por problemas no piso, telhado e pintura, o que dificultava a acessibilidade e deslocamento dos pacientes. As intervenções começam nesta semana, a equipe da UBS vai continuar normalmente com os atendimentos em outro local sem comprometer os serviços oferecidos as famílias”, garantiu a coordenadora.