Grupo ICC doa perucas e lenços para GAPC

Ação intermediada pela Prefeitura de Volta Redonda faz parte do Outubro Rosa e simboliza início de parceria com o GAPC

O Grupo ICC, que administra o Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda, além do Plano de Saúde LIV, fez a entrega nesta quarta-feira, dia 20, de 50 perucas e 30 lenços para serem usados por pacientes assistidos pelo Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer (GAPC). A entrega aconteceu no gabinete do Prefeito Antonio Francisco Neto, que elogiou a iniciativa do Grupo ICC em buscar parcerias com instituições da cidade.

Segundo a Diretora Administrativa do Hospital Santa Cecília, Julia Vieira, a iniciativa com o GAPC representa o início de uma atuação junto à comunidade por uma instituição com DNA inovador, que é reconhecida há mais de 76 anos por realizar tratamentos completos e integrais, que colocam o paciente no centro do cuidado, por meio de um suporte com equipe multidisciplinar e com apoio de tecnologia e inovação.

“A doação de hoje é só o embrião de uma parceria. O GAPC tem muito a ver com a história do ICC. Temos um trabalho forte no Ceará nessa área de apoio aos pacientes com câncer, que queremos reproduzir também em Volta Redonda”, disse Júlia, reforçando que a experiência do Grupo ICC com o tratamento de câncer em mais de sete décadas mostrou que é fundamental humanizar o tratamento e acolher os pacientes.

A Relações Pública do GAPC, Lídia Andrade, agradeceu a iniciativa e contou que já são mais de 6.500 pessoas cadastradas na instituição de apoio, e que recebem doações de medicamentos, perucas, próteses, sutiãs, fraldas, e cestas básicas.

Judith Alberice, paciente oncológica desde 2014 e assistida pela Instituição, falou sobre a importância da autoestima, especialmente para mulheres. “Eu acredito que o sucesso do tratamento também está ligado à autoestima. Quando recebemos o diagnóstico o mundo desaba, e quando a nossa única saída é ser forte e seguimos! Nós deparamos com a queda do cabelo e dos pelos (pernas, braços, sobrancelhas) e isso para nós mulheres é bastante penoso! Então resgatamos a nossa dignidade com as perucas e maquiagens! Termino dizendo: Só quem passa pelo frio (CARECA), sabe o valor de um cobertor (PERUCA)”. Assessoria de Imprensa/Daniel Carvalho