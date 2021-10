Número é referente aplicação de primeiras, segundas, dose única e de reforço; vacinação está disponível nas 46 Unidades de Saúde do município

Com a retomada total da vacinação contra a Covid-19 desde quarta-feira (20), de primeiras, segundas e doses de reforço, Volta Redonda atingiu o total de 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19. No município, a terceira dose está sendo destinada para pessoas acima de 60 anos, profissionais de saúde em geral, pessoas com comorbidades acima de 40 anos e imunossuprimidos graves.

O município recebeu no início desta semana novos estoques de imunizantes sendo possível retomar com o cronograma de vacinação nas 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF). Os números do dia ainda estão sendo contabilizados e serão atualizados nos próximos boletins informativos do novo coronavírus e no site do Ministério da Saúde.

Volta Redonda segue intensificando as segundas doses conforme calendário vacinal e reforçando as terceiras doses para amplificar a resposta imune de idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, conforme determinação do ministério. O município ainda inseriu para as doses de reforço, pessoas com comorbidades estendendo a proteção para esse grupo.

Além disso, Volta Redonda continua ofertando a primeira dose em repescagem ao público a partir de 12 anos, que por algum motivo ainda não tenha se vacinado. A imunização contra a Covid-19 está disponível em todas as unidades da Atenção Básica.

O dia de vacinação

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paraíba, que está funcionando atualmente na Rua Luiz Alves Pereira, Nº 30, no bairro Aterrado, um dos moradores que completaram o esquema vacinal com a segunda dose foi Guilherme de Deus de 17 anos.

“A vacina é muito importante e foi uma conquista para os adolescentes terem sido inseridos no Plano Nacional de Imunização (PNI). Mesmo completando o esquema vacinal vou continuar me prevenindo, usando máscara, higienizando as mãos com álcool (70%) e evitando aglomerações. Desde o início da pandemia tenho saído de casa para fazer apenas o que é extremamente necessário”, disse.

Luíza Hilário, de 19 anos, também completou a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A adolescente destacou que vacinas salvam vidas, por isso, a importância de todos se vacinarem. “A vacinação é importante para que a nossa vida possa voltar à normalidade, todos devem se vacinar e continuar usando máscara”, comentou.

Ana Carolina de Oliveira, de 28 anos, também completou com a segunda dose, o cartão de vacinação contra a Covid-19. “É fundamental que as pessoas retornem a Unidade de Saúde para fazer a segunda dose. Eu convivo com familiares idosos, que pertencem ao grupo de risco, e com mais essa dose me sinto mais protegida para o convívio social”, falou.

Idosos também foram em busca da dose de reforço, dona Palmeira Vieira Campos, de 79 ano, recebeu o complemento da vacinação para garantia da proteção contra o novo coronavírus. “Eu peguei Covid em dezembro e acho importante a dose de reforço para aumentar a proteção”, disse.