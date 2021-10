Neste sábado, dia 23, todas as 46 Unidades de Saúde estarão abertas, de 8h às 17h, para atualização da caderneta de vacinação

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado, dia 23, o “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes até 17 anos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação. Ao todo são 18 imunizantes disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação. Os profissionais de saúde irão avaliar quais doses precisam ser aplicadas, mesmo que estejam atrasadas.

A estratégia da campanha incentiva a imunização completa de crianças, de 0 a 11 anos, e adolescentes, de 12 a 17 anos, evitando que os pais ou responsáveis retomem mais de uma vez a unidade para vacinação. O Ministério da Saúde suspendeu o intervalo entre doses, ou seja; qualquer pessoa pode receber mais de uma vacina no mesmo dia. A multivacinação visa à proteção de todas as doenças que podem ser evitadas com a imunização.

Neste “Dia D”, todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF) do município estarão abertas de 8h às 17h para atendimento. As unidades dos bairros Conforto, São Geraldo e Vila Mury contarão com a participação de super-heróis dos quadrinhos pela manhã na recepção de crianças durante a vacinação. À tarde, a unidade do Volta Grande terá a presença dos personagens.

Para se vacinar, os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinação da criança ou do adolescente, além do CPF ou cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

A estratégia utilizada pela Secretaria de Saúde de Volta Redonda amplia a idade do público-alvo da campanha para 17 anos, sendo assim, os adolescentes, de 12 a 17 anos, estão aptos a receber também a vacina contra a Covid-19, caso algum ainda não tenha sido imunizado. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, apenas a vacina Pfizer/BioNTech pode ser administrada a esta faixa etária.

Maior acesso às vacinas

Em Volta Redonda, a campanha foi iniciada no último dia 4 e seguirá até o dia 29 na rede de Atenção Básica. O coordenador municipal da Vigilância em Saúde, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, destacou que a campanha e, principalmente o “Dia D”, oportunizam o acesso às vacinas do calendário nacional, diminuindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis.

“Neste sábado, o município estará com todas as Unidades de Saúde funcionando para atender essa população e verificar a situação dos cartões de vacinação e complementar as vacinas que sejam necessárias, de acordo com a situação vacinal e a faixa etária”, afirmou.

Vasconcellos comentou que desde 2019, houve uma queda significativa na procura por vacinas em crianças e adolescentes, em decorrência da pandemia de Covid-19 e o medo da contaminação.

“Percebemos uma redução das coberturas vacinais, principalmente no início da pandemia. Por conta disso, este ano está acontecendo à campanha de multivacinação para crianças e adolescentes; onde estão sendo ofertadas todas as vacinadas do calendário, inclusive a contra a Covid-19 – para pessoas de 12 a 17 anos. Conforme deliberação do Ministério da Saúde, agora é possível aplicar simultaneamente a vacina da Covid-19 com outras do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o que vai facilitar para que ao logo desses dias de campanha e no “Dia D” possamos ampliar a cobertura vacinal e prevenir a população de doenças que podem ser evitadas com vacinas”, finalizou.