Aplicação de 1ª, 2ª e 3ª dose acontecerá das 08h às 16h na Ilha São João; Unidades de Saúde vão oferecer a segunda dose da CoronaVac

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta terça-feira, dia 26, drive-thru de vacinação contra a Covid-19 para primeira, segunda e terceira dose, na Ilha São João, das 08h às 16h. As Unidades de Saúde (UBS e UBSF) vão oferecer aplicação da segunda dose da CoronaVac para vacinados até 03/10/2021.

A dose de reforço foi ampliada para profissionais de saúde, de 18 a 59 anos, que tenham recebido a segunda dose até abril. A medida inclui estudantes da área de saúde em estágio em ambiente hospitalar. Os profissionais e estagiários devem apresentar um documento que comprove atuação na área e o cartão de vacinação Covid-19.

Continuam recebendo a terceira dose nesta terça-feira, em drive-thru, idosos de 80 anos ou mais que receberam a segunda dose até julho e pessoas de 60 a 79 anos que tomaram a segunda dose até junho. É necessário apresentar o cartão de vacinação Covid-19.

Segunda dose

A segunda dose da vacina Pfizer/BioNTech será destinada aos vacinados até setembro. A segunda dose da AstraZeneca (Oxford) será ofertada as pessoas que tomaram a primeira dose até agosto. Não há remessas de AstraZeneca disponíveis no município, por isso, a segunda dose poderá ser feita por meio da intercambialidade de vacinas, com a aplicação da Pfizer/BioNTech.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, explicou que o município continua aguardando a entrega de novas remessas de AstraZeneca. Entretanto, aconselha a quem já está com a segunda dose em atraso, ou prestes a vencer, a receber a segunda dose da Pfizer para complemento do esquema vacinal.

“Os estudos sobre a intercambialidade de vacinas concluíram boa resposta imune da população. Por isso, a secretaria municipal de Saúde recomenda a intercambialidade, é um procedimento defendido por especialistas e adotado em outros países. É de extrema importância a segunda dose para assegurar efetividade contra a Covid-19, pedimos que a população já em atraso com a segunda dose faça a vacinação”, aconselha o médico.

Primeira dose

Volta Redonda continua oferecendo repescagem de primeira dose para pessoas a partir de 12 anos de idade, que por algum motivo ainda não tenham se vacinado. A primeira dose será oferecida nas 46 Unidades de Saúde, das 08h às 16h, e também no drive-thru, na Ilha São João.

Para receber a primeira dose é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.