Haverá aplicação da segunda dose agendada, além da dose de reforço

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira, 28, a repescagem da vacina contra a Covid-19 em adolescentes com 12 anos de idade, com aplicação da primeira dose do imunizante. Neste mesmo dia, será aplicada a segunda dose previamente agendada e a dose de reforço em idosos acima de 60 anos que tomaram a Coronavac até 14 de abril, e profissionais da Saúde, que receberam a dose da AstraZeneca até o dia 18 de abril.

Quem precisa tomar a segunda dose da Coronovac, já agendada, precisa se encaminhar ao Posto de Saúde do Ano Bom, na Rua Tenente José Eduardo, Centro. Já a dose de reforço para aqueles que tomaram a vacina AstraZeneca está concentrada na UBS da Vila Nova e do Ano Bom.

A UBS do Ano Bom funciona de 9:00 às 20:00. Os demais postos de saúde, de 9:00 às 16:00. É necessária a apresentação do RG, CPF, comprovante de residência nominal ou em nome dos pais, atualizado, ou declaração do posto de saúde, além do cartão de vacina.

IMUNIZAÇÃO – Na quarta-feira (27), Barra Mansa já havia vacinado 133.916 pessoas com a primeira dose da vacina anti-Covid; 90.788 com a segunda dose e 6.326, com a dose de reforço. A vacina em dose única foi aplicada em 3.959 pessoas. Com esses números, a imunização total alcançou 94.747 cidadãos.

Disponibilidade de leitos é a maior dos últimos meses

Com o avanço da vacinação, houve uma redução sistemática dos casos da doença no município. O fato impactou positivamente sobre a taxa de disponibilidade de leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Para se ter ideia, dos 17 leitos de UTIs disponíveis na rede municipal de saúde, apenas 04 estão ocupados. Somente 02 dos 32 leitos clínicos ofertados estão sendo utilizados e a disponibilidade de respiradores é 100%, ou seja, dos 22 aparelhos, nenhum está em uso.

Até o momento, o município registrou 17.964 casos da doença, com 17.192 pessoas curadas.

Fotos: Felipe Vieira