DPO de Santa Isabel é inaugurado em Valença

A Prefeitura de Valença e o comando do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) inauguraram na terça-feira, o novo Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de distrito de Santa Isabel, em Valença.

As novas instalações do DPO, vão de encontro com os pedidos dos moradores ao prefeito Fernandinho Graça, que prontamente atendeu, e junto ao comando da Polícia Militar, providenciaram um local que será ponto de referência e segurança para toda a população local.

Na avaliação do comandante do 5º Comando de Policiamento de Área, Coronel Marcelo Moreira Malheiros, a Polícia Militar está presente na vida da população e a parceria com a prefeitura é de grande importância para toda a sociedade. “Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo do Governo do Estado e do prefeito, que vem investindo na segurança pública no município, como forma de garantir melhor qualidade de vida para a população do Distrito”, avaliou o coronel.

O prefeito de Valença, Fernandinho Graça, agradeceu a presença de todos e junto com o Coronel Malheiros e o Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Alexandre Félix Barbosa, anunciou para em breve a inauguração do DPO de Conservatória, também distrito de Valença. “Iremos em breve entregar à população de Conservatória, o novo DPO da Polícia Militar, que ficará instalado no prédio da antiga estação Ferroviária. Com estas medidas estamos atendendo aos Distritos, garantindo mais segurança e agilidade ao atendimento de eventuais ocorrências”, disse Fernandinho.

O deputado André Corrêa, sempre presente e ativo nas conquistas de melhorias no município, parabenizou ao Comandante do 5º CPA, Coronel Malheiros, ao Comandante do 10º Batalhão Tenente Coronel Félix e ao prefeito Fernandinho Graça pelo empenho em garantir a população valenciana o melhor em segurança pública. André agradeceu ao Governador Cláudio Castro, pela grande ajuda ao município, garantindo investimentos do Estado em todos os segmentos públicos. Anunciou a conquista do Hospital de Santa Isabel, com o recebimento de uma verba de 160 mil, onde ainda irá receber a importância de 700 mil, referentes a atrasados, ficando garantido o recebimento mensal de 70 mil reais para manutenção do Hospital.

Participaram também da inauguração o Vice-Prefeito Hélio Suzano, o Presidente da ACRITUR, Mauro Contrucci, a Vereadora Fabiane Vasconcellos, o Subprefeito de Santa Isabel, Lauro e representantes da sociedade civil organizada.