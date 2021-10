Barra Mansa não suspendeu uso de máscaras

Falso comunicado informava que uso da proteção seria facultativo a partir da próxima semana

A prefeitura municipal de Barra Mansa alerta que é falsa a informação de que a partir da próxima segunda-feira, dia 01 de novembro, o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 seria facultativo em comércios, academias e órgãos públicos. O texto informava ainda que a decisão de antecipar a retirada da obrigatoriedade das máscaras se deu por conta da taxa de imunização.

A Secretaria de Saúde reitera que, apesar do avanço na vacinação, o uso correto da proteção deve ser mantido, mesmo para quem estiver com a imunização completa. Além do uso da máscara, a prefeitura orienta que a população continue seguindo as medidas de prevenção que incluem o distanciamento social, higiene das mãos e evitar tocar rosto e máscara.