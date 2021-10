Agentes do 10º BPM apreenderam nesta sexta-feira, após uma denúncia anônima, 111 invólucros de erva seca (maconha), na Rua E, no bairro Roseira, em Barra do Piraí (RJ).

Os agentes foram até o local e viram quando um jovem, de 18 anos, entrou no meio de uma trilha de bambuzal. Logo depois saiu com uma sacola contendo uma sacola plástica. Ele conseguiu fugir dos agentes, mas deixou a sacola.

As drogas apreendidas foram apresentadas na 88ª DP, de Barra do Piraí.