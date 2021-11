Policiais militares do Serviço Reservado do 28º BPM apreenderam na sexta-feira, um suspeito com drogas no Loteamento Nova Esperança (Grota do Chuchu), em Barra Mansa.

O suspeito foi apreendido com várias drogas e R$105. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.