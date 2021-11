O requerente deverá levar os documentos (cópia de identidade e CPF, cópia de comprovante de residência, laudo do médico especialista com carimbo e CID da doença) ao setor de protocolo na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul párea poder dar entrada ao processo.

Após isso, a perícia será agendada no Centro de Reabilitação Física (CRF), localizada no endereço: Avenida Ayrton Senna, nº 90, Centro. O local será esse até o presente momento, pois há possibilidade de mudança no local da perícia para outro endereço, caso ocorra, será previamente comunicado.

O periciado deve comparecer presencialmente no setor após uma semana para receber o retorno do resultado pericial. Em caso de aprovação na perícia, dentro de 7 dias o requerente poderá retirar a carteirinha no Guichê da Viação Conecta, em frente à Praça Garcia.