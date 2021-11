Doses serão aplicadas das 08h às 20h na Ilha São João; segundas doses da CoronaVac estarão disponíveis na UBSF Conforto e Jardim Paraíba

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta quinta-feira, dia 11, drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Primeiras, segundas e terceiras doses serão aplicadas, na Ilha São João, das 08h às 20h.

Assim como nas edições anteriores, haverá área destinada a pedestres. Neste dia, haverá vacinação contra a Covid-19, em duas Unidades de Saúde, UBSF Conforto e Jardim Paraíba, apenas para as pessoas que tomaram a primeira dose da CoronaVac, até 20/10/2021.

A programação de vacinação oferta repescagem de primeira dose para pessoas a partir de 12 anos, que ainda não se vacinaram. Os documentos necessários são: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. A segunda dose será destinada aos vacinados com a primeira dose até 10/10/2021. É necessário apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19.

A dose de reforço (terceira dose) continua sendo disponibilizada para os seguintes grupos:

–Profissionais de Saúde e estudantes da área de saúde que tomaram a segunda dose até 13/08/2021;

–Pessoas com comorbidades acima de 50 anos que vacinaram até 16/05/2021;

–Imunossuprimidos que vacinaram com duas doses até 14/10/2021;

–Pessoas com comorbidades de 40 a 49 anos que vacinaram com as duas doses até 16/05/2021. Foto: Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR