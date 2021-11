Prefeitura de Volta Redonda retoma cirurgias de estrabismo

Atendimento será no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou os atendimentos para retomada das cirurgias oftalmológicas de correção de estrabismo. O serviço será prestado no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro. Os 16 primeiros pacientes passaram por avaliação com o médico oftalmologista, Luiz Claudio de Souza Lima, especialista em estrabismo, no último sábado.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressaltou que foram disponibilizadas 20 vagas, mas quatro pacientes faltaram à consulta. “As cirurgias iniciam no próximo dia 03 de dezembro quando serão operados cinco pacientes, devidamente cadastrados e com exames pré-operatórios realizados e avaliados”, contou.

Serão atendimentos todos os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) que estejam cadastrados no SISREG/SMS (Sistema de Regulação) pela secretaria e que, após a avaliação pelo especialista, precisem da cirurgia de estrabismo. “Hoje, temos 107 pacientes cadastrados, o que não significa que todos irão ser submetidos à cirurgia. Existem outros tratamentos que podem ser indicados”, informou Conceição.

O vereador Renan Cury agradeceu à Secretaria de Saúde pela retomada das cirurgias de estrabismo. “Quando fiz o requerimento na Câmara Municipal solicitando o retorno das cirurgias de estrabismo, foi pensando em quanto esse problema afeta a saúde mental das pessoas. Só sabe a importância quem tem alguém estrábico na família. As crianças, principalmente, sofrem bullying por conta do problema. Muito feliz por mais esse passo na melhoria do serviço público de em Volta Redonda”, disse. Secom/PMVR