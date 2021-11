A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Saúde, dando seguimento aos mutirões cirúrgicos já realizados, finaliza mais uma etapa de cirurgias eletivas com o propósito de zerar a fila de espera no município.

De acordo com a SMS, nesta quinta, 11, seis procedimentos cirúrgicos de vasectomia foram realizados. Segundo a direção médica do hospital, ao todo 28 pacientes que precisavam dessa especialidade foram tratados, completando mais uma etapa do mutirão de cirurgias que estão ocorrendo no ultimo final de semana de cada mês. “Com o objetivo de zerar a fila no departamento da urologia, realizamos hoje mais um montante de cirurgias. Estamos atendendo ao pedido do prefeito Alexandre Serfiotis e dando atenção total a fila de espera.” – completou o diretor médico do Hospital, Dr. Cryrano Santos.

O Prefeito do Município Alexandre Serfiotis comentou sobre a realização de mais um ciclo de cirurgias. “No inicio do ano pegamos uma situação difícil e precisávamos agir rápido para atender bem nossa população. A fila estava alta e muitos pacientes aguardavam uma resposta, decidimos fazer o mutirão e nossa realidade agora já é outra. Estamos organizando a casa e devolvendo um hospital de qualidade e excelência para os munícipes.” – Finalizou o Prefeito.