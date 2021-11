PRF flagra jovens com maconha na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em fiscalização de combate ao narcotráfico quando por volta das 17h30min, desta quarta-feira, abordaram um Chevrolet Onix, com três ocupantes, o condutor de 24, e os passageiros de 22 e 23 anos, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Os suspeitos disseram que moravam em São Paulo e que estavam indo ao Maracanã, para assistir o jogo do Flamengo e Corinthians. Ao ser realizada revista no interior do veículo foram encontradas em um compartimento do painel duas buchas de maconha e um pacote de papel para cigarros artesanais (seda).

Na mochila do condutor foram encontrados acessórios para consumo e transporte da droga, como dichavador e um recipiente para guardar a droga, ambos com resíduos de maconha; na mochila do passageiro de 23 anos foram encontrados mais acessórios, como outro recipiente emborrachado para guardar a droga, com resíduos de maconha, Duas piteiras de vidro para consumo da droga, também com resíduos, e um cigarro de maconha, parcialmente consumido.

Com o passageiro de 22 anos, nenhum ilícito foi encontrado, sendo arrolado apenas como testemunha. Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), sendo enquadrados o condutor e um dos passageiros em porte de droga ilícita para consumo próprio. A droga e os acessórios foram apreendidos para posterior destruição.