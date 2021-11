Policiais do GAT do Japa (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2), prenderam nesta quinta-feira, depois de uma denúncia, dois suspeitos na Rua Walter Gomes Mariotini, no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

Segundo informação, um dos suspeitos estaria armado dentro de um bar. Os agentes foram até o local e apreenderam três suspeitos que foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Pirai.

Segundo os agentes, foram encontradas drogas que estão sendo contabilizadas.