A equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), por volta da zero hora desta sexta-feira, dia 26, quando teve a atenção voltada para o Chevrolet Ônix, com placa de Niterói (RJ), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os agentes acenaram dando ordem de parada, mas o condutor do veículo saiu em disparada. Houve perseguição até o suspeito tentar sair da pista na altura do km 282, mas colidiu com as rodas no meio-fio, ficando imobilizado.

Na condução do veículo, estava o jovem, de 23 anos. Ao realizar revista minuciosa os agentes apreenderam 30 tabletes de cocaína. Diante do fato, foi dada voz de prisão ao jovem por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa.

OBS: Após perícia foi constatado 30,750 kg de pasta base de cocaína.