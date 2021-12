A Guarda Municipal de Barra Mansa, através do Programa de Educação no Trânsito (PET), realizou nesta quinta-feira, dia 02, a formatura de alunos do 4° Ano da Escola Municipal Rotary Clube, no bairro Monte Cristo, que participam da atividade Sala de Trânsito. Esteve presente na solenidade, a vice-prefeita Fátima Lima e o comandante da GMBM, José Valente. A ação desenvolvida pela corporação conta com a parceria do Sest/Senat.

A vice-prefeita Fátima Lima parabenizou os envolvidos no projeto. “Esse trabalho de educação para o trânsito com as crianças é muito importante, pois tudo que a gente quer mudar, devemos começar por elas. É plantar no coração delas aquilo que a gente quer obter no futuro. Tenho certeza que tudo que aprenderam aqui irá se multiplicar. Na verdade, nós plantamos a semente e a criança vai fazê-la frutificar”, destacou Fátima.



A diretora da escola, Terezinha de Souza, agradeceu a parceria com a Guarda Municipal. “O projeto sala de trânsito é importante para mostrar a importância do trânsito e o respeito às leis para essas crianças, que hoje são pedestres e amanhã serão os novos condutores”.

O aluno João Miguel, disse estar muito contente com o programa. “Foi uma forma fácil de aprendermos como ser melhores no trânsito”

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO

Já na Escola Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, aconteceu na noite de quarta-feira, 01/12, a apresentação de Tese de Conclusão de Curso (TCC) de 46 alunos da turma de Administração. Esteve presente na cerimônia o secretário de Educação, Marcus Vinicius, a coordenadora do Curso de Administração da Universidade Geraldo di Biase (UGB), Luciana Merçon; o vereador Marcos Pitombeira e a gerente pedagógica Rosângela Maiello.

A diretora da escola Gessika Belan falou sobre a apresentação do TCC. “Sempre ao final do terceiro módulo, realizamos esse teste para que os alunos possam mostrar o que foi aprendido por eles durante esse um ano e meio de aprendizagem. Estou orgulhosa desta turma que se empenhou e fez bonito”.

Gessika ainda lembrou que no próximo dia 16, no Clube Municipal, acontecerá a formatura dos alunos. O inspetor da Guarda e criador do projeto, Agostinho Silva, falou sobre a dinâmica de encerramento das atividades. “As crianças são multiplicadoras e ao educá-las, com certeza lá na frente serão motoristas conscientes, prudentes e cuidadosos. Por isso a gente acredita demais nesse trabalho. Neste encerramento, propusemos que os alunos realizassem um desenho sobre o tema e os premiamos com certificados, medalhas e um kit do Sest/Senat”, destacou o inspetor.A diretora da escola, Terezinha de Souza, agradeceu a parceria com a Guarda Municipal. “O projeto sala de trânsito é importante para mostrar a importância do trânsito e o respeito às leis para essas crianças, que hoje são pedestres e amanhã serão os novos condutores”.O aluno João Miguel, disse estar muito contente com o programa. “Foi uma forma fácil de aprendermos como ser melhores no trânsito”Já na Escola Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, aconteceu na noite de quarta-feira, 01/12, a apresentação de Tese de Conclusão de Curso (TCC) de 46 alunos da turma de Administração. Esteve presente na cerimônia o secretário de Educação, Marcus Vinicius, a coordenadora do Curso de Administração da Universidade Geraldo di Biase (UGB), Luciana Merçon; o vereador Marcos Pitombeira e a gerente pedagógica Rosângela Maiello.A diretora da escola Gessika Belan falou sobre a apresentação do TCC. “Sempre ao final do terceiro módulo, realizamos esse teste para que os alunos possam mostrar o que foi aprendido por eles durante esse um ano e meio de aprendizagem. Estou orgulhosa desta turma que se empenhou e fez bonito”.Gessika ainda lembrou que no próximo dia 16, no Clube Municipal, acontecerá a formatura dos alunos.