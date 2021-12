Mulher da luz a filha dentro de lancha em Angra dos Reis

Uma mulher deu a luz a uma criança dentro de uma lancha que funciona como uma ambulância marítima, em Angra dos Reis. Os agentes da Defesa Civil e do Samu foram chamados através do telefone de emergência até a Vila do Abraão, pois a mulher estava prestes a ter o bebê.

A embarcação, que é conhecida como “ambulancha”, seguia para o Hospital Geral da Japuíba, quando a criança, uma bebê, nasceu, na altura da Baía a Ilha Grande. A menina nasceu saudável e a mãe não teve complicações e já estão sob cuidados médicos no hospital.