Ciclista é atingida por placa de restaurante em Paraíba do Sul

Uma ciclista, de 39 anos, foi atingida por uma placa de publicidade que se soltou da fachada de um restaurante, na última terça-feira, na Rua Doutor Rodolfo Pena, no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul.

No momento ventava muito e imagens mostram quando a placa é arrancada e atinge a cabeça da mulher que cai com sua bicicleta. Populares que passavam pelo local viram o acidente e socorreram a ciclista.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a vítima foi levada com ferimentos para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. A unidade hospitalar informou que a vítima recebeu o atendimento e recebeu alta durante a noite.

O responsável pelo estabelecimento comercial prestou assistência à ciclista e vai contratar um profissional para saber o motivo da queda da placa.

A Defesa Civil de Paraíba do Sul informou que também vai apurar as circunstâncias do acidente.