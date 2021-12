Acidente envolve um ônibus e três carros na Vila Santa Cecília

Um acidente ocorrido na manhã deste domingo envolveu um ônibus e três carros na Avenida dos Trabalhadores, em frente ao Colégio Manual Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Com a colisão, o coletivo atingiu um ponto de ônibus. A Guarda Municipal esteve no local. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para o local para o atendimento as vítimas. Todos foram levados para o Hospital São João Batista.

Os feridos são Leonardo Bartolo Faria, de 18 anos, Sócrates Souza Leite, de 40, e Pérsio Campbell Costa, de 41. Apenas Pérsio teve alta do hospital.

Segundo o que foi apurado do acidente, Leonardo sofreu lesões na perna esquerda e se encontrava aos cuidados da cirurgia. Já Sócrates reclamava de dor nas costas e se encontrava em observação.

