Rafael Cruz do Carmo, de 30 anos, foi assassinado na noite de sábado com um tiro na cabeça em uma casa da Rua Sebastião Basílio, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

A vítima foi encontrada sem vida no quintal de uma casa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou que a vítima já tinha ido a óbito. A polícia ainda não tem o autor do crime.