Uma carreta carregada com cerveja pegou fogo na noite desta segunda-feira, por volta das 23 horas, no pátio da Flumidiesel, na altura do km 276, da Rodovia Presidente Dutra, na Vila Ursulino, em Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e informou que não houve feridos. As causas do acidente estão sendo apuradas. Fotos: Guilherme