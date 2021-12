Funcionamento dos espaços e setores públicos, em Volta Redonda

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda informa sobre o funcionamento dos espaços e setores públicos durante o feriado de Réveillon (dias 1º e 2 de janeiro de 2022). Um esquema especial foi montado para manter os serviços essenciais funcionando.

Confira o que abre e o que fecha:

Espaços Culturais

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e os memoriais Zumbi e dos Ex-Combatentes estarão fechados durante o Réveillon.

Zoológico

O Zoológico Municipal de Volta Redonda estará fechado ao público nos dias: 31/12 e 01/01. O Zoo volta a funcionar normalmente no dia 02/01/2022, das 8h às 16h30.

O funcionamento é de terça-feira a domingo. Os visitantes não precisam fazer agendamento, entretanto, as normas sanitárias de prevenção à Covid-19 devem ser respeitadas, o uso de máscara é obrigatório.

Secretaria de Fazenda

Os guichês de atendimento da SMF na sede do governo municipal retornarão com o atendimento normalmente na segunda-feira, dia 03/01/2022.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) vai operar em regime de plantão durante o feriado prolongado. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água pode entrar em contato com a autarquia pelos números 115 ou (24) 3344-2900.

Cemitério

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, estará aberto para visitas durante este fim de semana, dias 1º e 2 de janeiro de 2022, das 7h às 17h. O atendimento da Funerária Municipal é em regime de plantão 24 horas por dia.

Coleta de lixo e Seletiva

Tanto a coleta de lixo como a coleta seletiva funcionarão normalmente nesta sexta-feira, dia 31. Entretanto, neste fim de semana, dias 1º e 2/01 não haverá expediente. O serviço retorna normalmente na segunda-feira, dia 03/01/2022. As equipes da Secretaria de Infraestrutura (SMI) vão operar em esquema de plantão para atender possíveis ocorrências.

Saúde

Os hospitais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves funcionarão normalmente todos os dias, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento (antigo Cais Conforto).

As Unidades Básicas de Saúde (UBS e UBSF) não funcionarão nesta sexta-feira, dia, 31, ponto facultativo na administração municipal. Durante esse período, em qualquer eventualidade, os usuários devem procurar as unidades de urgência e emergência do município.

Neste fim de semana, dias 1º e 02/01, duas unidades de saúde dos bairros: Vila Mury e Volta Grande, funcionarão das 07h às 19h, para atendimento de síndrome gripal. Todas as 46 unidades básicas de saúde retornarão com os atendimentos, incluindo a vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, na segunda-feira, dia 03, em horário normal, das 08h às 16h, sendo que onze unidades funcionam com horário estendido.

Educação

Alunos e professores da rede municipal de ensino estão em recesso escolar. Já as equipes diretivas, pedagógicas e funcionários administrativos das escolas municipais entrarão de recesso a partir de 30/12/2021.

Esporte e Lazer

A Arena Esportiva de Volta Redonda ficará fechada nesta sexta-feira, dia 31, e neste fim de semana, dias 1º e 02/01. Com retorno na segunda-feira, dia 03. O Parque Aquático não funcionará no sábado, dia 1º, e na segunda, dia 03. No domingo, dia 02/01, o parque abrirá das 08h às 17h.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal seguirá operando 24h por dia.

Ônibus Elétricos do Tarifa Comercial Zero

Funcionamento normal nesta sexta-feira, dia 31. Já neste fim de semana, dias 1º e 02/01 o transporte não irá funcionar.