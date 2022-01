PRF prende dois homens com 170 quilos de maconha, em Porto Real

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), na sexta-feira, por volta das 21 horas, quando abordaram um veículo Toyota/Corolla com placa do Rio de Janeiro, na altura do km 292 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real,

No veículo havia dois ocupantes, de 30 e 27 anos, que apresentaram nervosismo com a abordagem. Os agentes perceberam um cheiro forte característico de maconha. Ao ser realizada revista no interior do veículo foram encontrados sacos plásticos na cor preta com vários tabletes de droga.

O peso total estimado é de 170 kg de maconha. Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para 100ª DP de Porto Real.