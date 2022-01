Paraíba do Sul abre inscrições para castrações de gatos e cães

A prefeitura de Paraíba do Sul, através da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário informa que continuam abertas as inscrições para castração de cães e gatos através do RJ-PET.

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria, que atualmente está localizada no terceiro quiosque do Parque de Águas Minerais Salutaris. As inscrições são de segunda à sexta-feira, das 10 às 16 horas.

É necessário levar RG, CPF e comprovante de residência (para castrações de animais próprios). No caso de protetores de animais é necessário incluir uma declaração do veterinário que atende a pessoa explicando que a mesma exerce funções de protetor.