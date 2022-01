Polícia Militar apreende drogas no distrito de Ipiabas

Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de segunda-feira, por volta das 22h45min, quando receberam informações sobre um suspeito, de bermuda e camisa, com deficiência no braço, que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Vereador José Alves Pegas, nas proximidades do Vila Pegas, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí.

Os policiais foram até o local e abordaram o suspeito que demonstrou nervosismo com a presença da viatura policial. Em revista pessoal os agentes encontraram no bolso de sua bermuda seis pinos de cocaína, um telefone celular Samsung e R$160.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência.