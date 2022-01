As fortes chuvas que atingiram toda a região provocaram o fechamento da RJ-155, cerca de 600 metros depois do segundo túnel no sentido Angra dos Reis/Rio Claro, no bairro Serra D’ Água, em Angra dos Reis.

Segundo o Engenheiro André Porto, secretário de Segurança da Prefeitura de Angra dos Reis, ocorreu um deslizamento na serra que se encontra totalmente fechada nos dois sentidos. A equipe da secretaria vai aguardar a diminuição da chuva para fazer uma avaliação de remoção do material deslizado.

Enquanto isso foi feito o fechamento total da Rodovia na Serra D’Água e no posto do (BPRv) Batalhão da Polícia Rodoviária, em Lídice. Segundo a secretaria, está chovendo muito para deslocamento de máquinas e não é seguro colocar pessoal para trabalhar no momento.