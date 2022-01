Equipes estão monitorando pontos críticos e também trabalham na prevenção de alagamentos com limpeza de ralos e na retirada de entulhos

A Defesa Civil de Volta Redonda e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) trabalham para minimizar os efeitos da chuva na cidade com o mapeamento e monitoramento de pontos críticos/ameaças e a realização de serviços de manutenção. Durante a semana, equipes da SMI intensificaram a retirada de galhos de árvores e a raspagem nas vias públicas para facilitar o tráfego de veículos e evitar acidentes de trânsito.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, a maior incidência de chamados feitos juntos ao órgão nas últimas horas foi com relação aos alagamentos, registrados nos bairros: Retiro e adjacências, Vila Santa Cecília, Voldac, Aterrado e Jardim Amália. Ao todo, após 1h15, o acumulado de chuva foi de 40,8mm em Volta Redonda.

“É um volume de chuva considerável, visto o tempo de precipitação e a capacidade de escoamento da rede pluvial. A cidade foi toda mapeada pela Defesa Civil e estamos monitorando as ameaças e pontos críticos, principalmente no caso de escorregamentos e deslizamentos de terra”, disse Rubens, ressaltando que todos os atendimentos são feitos através de acionamentos pelo 199 da Defesa Civil.

Limpeza e manutenção

Nesta quinta e sexta-feira, dias 06 e 07, os bairros Laranjal e Santo Agostinho receberam o serviço de retirada de galhos. “Além das partes menores e mais leves, também estamos recolhendo partes de troncos resultantes de poda preventiva ou de árvores que caíram com as chuvas dos últimos dias”, explicou a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama.

As equipes de Infraestrutura também atuam na prevenção de alagamentos; maior incidência de chamados da Defesa Civil nas últimas horas. A limpeza de ralos para favorecer o escoamento da água pluvial e a retirada de entulhos das vias públicas que também podem obstruir a passagem são outros serviços diários. Nesta sexta-feira, dia 7, por exemplo, entre os bairros beneficiados estavam Vila Rica/Tiradentes, Aterrado, Retiro, Padre Josimo, Santa Cruz e Santa Rita de Cássia.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Jerônimo Telles, as equipes da secretaria atuam diariamente na manutenção da cidade. “Fizemos um trabalho preventivo de limpeza de bueiros e poda de árvores, mas com o grande volume de chuvas, temos que atuar para minimizar os transtornos para a população”, disse.

Outro serviço constante executado pela SMI, também intensificado neste período do ano, é o de roçada. A chuva favorece o crescimento da vegetação e a retirada do mato em alguns pontos melhora a visão dos motoristas e, em outros, facilita a passagem de pedestres e aumenta a segurança pública. Secom/PMVR

Fotos de divulgação