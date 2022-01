Covid-19: Barra Mansa retoma vacinação na próxima segunda-feira, 10

Secretaria de Saúde recebeu 7.188 doses da vacina Pfizer para dar seguimento à ação

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informa que neste sábado, dia 08, não haverá vacinação contra Covid-19 no município. A ação será retomada na segunda-feira, 10, com administração de D1, D2, D3 e D4. A aplicação acontecerá das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.O esquema seguirá com D1 em pessoas a partir de 12 anos (nos postos de saúde dos bairros), D2 agendadas (Coronavac e AstraZeneca centralizadas no PSF do Ano Bom), D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 08/09 e a aplicação da D2 da Janssen para quem recebeu a primeira dose até 10 de setembro.Já a 4ª dose será administrada em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 há no mínimo quatro meses. Estão inclusos neste grupo-alvo pessoas com alto grau de imunossupressão, estando elas nas seguintes condições: imunodeficiência primária grave; tratamento de quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH); em uso de drogas imunossupressoras; uso de corticóides em doses 220 mg/dia de prednisona ou equivalente por 214 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes que estejam em hemodiálise ou vivendo com HIV/AIDS ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Menores precisam estar acompanhados de um responsável. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e cartão de vacina que comprovem as outras doses.

Secretaria de Saúde recebe carregamento de vacina