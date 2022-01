Polícia Militar prende casal envolvido com o tráfico, em Valença

Agentes do 10º BPM receberam informações na manhã desta segunda-feira, por volta das 9 horas, sobre um casal que teria envolvimento com o tráfico de drogas e que receberia uma carga de entorpecentes em sua residência, localizada na Rua F. no bairro Santa Rosa, em Valença.

A informação dava conta de que a jovem seria responsável pelo armazenamento e distribuição das cargas e o marido da venda das drogas. Os agentes foram até o local onde a jovem teria confirmado a denúncia e franqueou a entrada dos agentes.

Debaixo de um criado mudo, no quarto do casal, foram encontrados 97 tiras de maconha, 61 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$190.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.