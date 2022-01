Na visita o parlamentar visitou o prefeito do município e esteve na câmara de vereadores

Uma visita à Prefeitura de Quatis foi o destino do deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) na manhã desta quarta-feira, dia 12. A conversa com o prefeito Aluísio d’Elias faz parte do cronograma que prevê encontros com prefeitos e prefeitas de municípios da região. Desta vez, Jari esteve acompanhado de Ronaldo Furtado, da executiva estadual do PSB; e Diogo Bob, liderança de Quatis.

“São mais de 15 dias como deputado estadual e conversei com os prefeitos de Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí e, agora, com o de Quatis. Vou visitar o máximo de municípios do Sul Fluminense e Médio Paraíba que eu puder, sempre com objetivo de colaborar com o desenvolvimento da nossa região”, falou Jari.

O deputado citou que, em Quatis, uma das pautas foi a busca por melhorias para o Quilombo Santana, na zona rural do distrito de Ribeirão de São Joaquim, onde vivem cerca de 20 famílias. Depois da visita à prefeitura, Jari passou pela Câmara Municipal de Quatis, onde conheceu alguns dos projeto do vereador Willian Carvalho.

O prefeito de Quatis elogiou a disponibilidade do deputado em visitar os prefeitos e conversar com a população pelo “Deputado na sua Cidade”. “Fico satisfeito com este comprometimento com a região e, para nós, um município de pequeno porte, qualquer ajuda é muito bem-vinda”, disse Aluísio d’Elias.

Deputado na sua Cidade – Ainda nesta semana, Jari estará em Quatis, na sexta-feira, dia 14, com o projeto “Deputado na sua Cidade” na Praça Teixeira Brandão, no centro da cidade.