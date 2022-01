Barra Mansa inicia vacinação pediátrica da Pfizer

Aplicação teve início neste sábado, 15, em crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades

Barra Mansa iniciou sábado, 15, de um jeito muito especial. Isso porque a cidade é a primeira do Médio Paraíba a iniciar a vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades. Foram aplicadas a dose pediátrica da Pfizer, imunizante que foi desenvolvido especialmente para os pequenos. Segunda-feira, dia 17, tem mais aplicações em 16 unidades de saúde da cidade. O horário será das 9h às 16h. A iniciativa é uma recomendação do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

“Estou muito feliz”

Aira Fernanda, de 11 anos, uma das vacinadas na Clínica da Família, na Vista Alegre, tem Atresia Pulmonar Congênita com CIV – uma cardiopatia congênita grave e rara. Por conta disso e devido à pandemia, ela está em isolamento em casa desde o dia 16 de março de 2020.

“Eu estou muito feliz porque eu queria muito tomar a vacina. Quando isso tudo acabar eu vou encontrar com meus amigos e contar que eu me imunizei”, contou a menina que não vê a hora de retornar às aulas presenciais e foi à unidade de saúde acompanhada pela mãe, Renata Cunha.

“O dia de hoje é uma vitória”

O pequeno Davi Alves Rocha, de 10 anos, que tem asma crônica, foi acompanhado pelos pais João Paulo Siqueira Rocha e Ariana Furtado Alves, neste momento tão importante.

“Para a gente é uma emoção muito grande porque o Davi ficou recluso em casa nesses dois anos da pandemia. Eu e minha esposa tomamos todo o cuidado possível, pois trabalhamos na linha de frente. Nossa maior preocupação sempre foi com ele, então, o dia de hoje pra gente é uma vitória. Esperamos que outras crianças também possam receber logo o que o Davi está conseguindo hoje”, afirmou João Paulo.

“Ganho para Barra Mansa e exemplo a ser seguido”

“Esse momento mostra como o município está comprometido e se preocupando com a Covid-19 e está sempre se empenhando em oferecer segurança para nós e nossos filhos. Isso é um ganho para Barra Mansa e um exemplo que deve ser seguido por outras cidades do nosso país”, completou Ariana.

“Como mãe, a saúde do meu filho vem sempre em primeiro lugar”

Tânia Cecília da Silva Almeida, mãe de João Gabriel, de 10 anos, que tem deficiência motora, afirmou que este momento é de esperança e felicidade. “Fiquei muito feliz, pois não esperava que esse momento acontecesse tão rápido. Isso representa a eficiência e competência do nosso prefeito e de toda a equipe dele. Para mim, esse é um momento único, pois, como mãe, a saúde do meu filho vem sempre em primeiro lugar e poder vaciná-lo é uma das formas de manter seu bem-estar”, completou Tânia.

O prefeito Rodrigo Drable esteve presente durante as primeiras aplicações da vacina pediátrica no posto da Vila Independência e aproveitou o momento para falar sobre a importância da imunização.

“Barra Mansa é uma das primeiras cidades a iniciar a vacinação nas crianças e o grande recado que eu tenho a passar é para os pais: vacinem seus filhos. Uma criança vacinada não leva vírus para casa, não compromete os idosos e, com isso, a gente continua avançando. Nós temos que estar unidos neste processo”, destacou Drable.

Vacinação nas próximas semanas

De acordo com o secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, nas próximas semanas serão entregues outros carregamentos da vacina ao município. “Infelizmente as cidades não receberam doses suficientes para vacinar, nesse primeiro momento, todas as crianças de 5 a 11 anos e, por isso, optamos por fazer de forma estratificada, começando pelas crianças que têm comorbidade e deficiência permanente, pois são as que têm maior vulnerabilidade se for contaminada pelo vírus. Nas próximas semanas receberemos novas doses e ampliaremos para todas as crianças desta faixa-etária”, afirmou o secretário.

De acordo com levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2020, Barra Mansa possui 17.048 de crianças residentes dentro da faixa etária desta etapa de vacinação nacional contra a doença.

Para evitar aglomerações, elas estão sendo vacinadas em unidades diferentes de onde ocorre a aplicação nos adultos.

Para os menores, são as seguintes: Clínica da Família da Vista Alegre; Vale do Paraíba; Siderlândia; Vila Independência; Paraíso de Cima; Vila Maria; Vila Elmira; Roselândia; Vila Principal; São Luiz e Santa Lúcia. Em todos estes locais o atendimento é de segunda a sexta-feira.

Nos distritos, os dias da semana são diferentes: Amparo (sextas-feiras); Santa Rita de Cássia (quintas-feiras); Floriano (terças-feiras) e Rialto (terças-feiras).

O horário de atendimento é o mesmo em todas as unidades: das 9h às 16h.

Você sabia?

Apesar dos imunizantes, adulto e pediátrico, serem fabricados pela mesma empresa, há diferenças entre os dois. Para facilitar a identificação, a vacina para maiores de 12 anos tem o frasco roxo, enquanto a das crianças é laranja. A dosagem que para os adultos é de 0,3 ml por aplicação, é apenas de 0,2 ml na pediátrica. Outro ponto importante é o tempo entre as doses que, para maiores de 12 anos são 21 dias, e para os pequenos são 8 semanas (56 dias). Fotos: Felipe Vieira