Volta Redonda promove 1º Encontro de Boardgames e Cardgames

Evento gratuito com jogos de tabuleiros e de cartas acontecerá na Estação Cidadania

Volta Redonda vai sediar no próximo dia 23, domingo, o 1° Encontro de Boardgames & Cardgames da Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes. Gratuito e aberto a todas as idades, o evento é uma realização da prefeitura, por meio da secretaria de Esporte e Lazer (Smel). De acordo com a professora de Educação Física da Smel e organizadora do evento, Carina Rocha, um dos objetivos é apresentar as atividades com os jogos de tabuleiros e de cartas que são oferecidos na Oficina de Games, que acontece na Estação Cidadania, por meio do projeto Cultura Geek.

“A ideia é promover também a integração e a socialização dos jogadores, alunos e apreciadores de Boardgames (Jogos de Tabuleiros) e Cardgames (Jogos de Cartas) de Volta Redonda. E por desenvolverem habilidades socioemocionais e cognitivas, esses jogos também são excelentes para a Melhor Idade, já que mantém o cérebro em constante atividade”, explicou Carina, que agradeceu o apoio da Loja LudoQuest, do grupo Mesa Sul – Jogos de Tabuleiros Modernos e da loja virtual Board Games Inserts Artesanais para a realização do evento.

O evento acontecerá das 10h às 17h, e contará com jogos de tabuleiros tradicionais e modernos, jogos de RPG e jogos de cartas, como Magic, Pokémon e Yu-GiOh!. Será respeitado o limite de 50% da capacidade de pessoas no local e as medidas sanitárias. A entrada e permanência no local só serão permitidas com a utilização de máscaras.

“A cultura geek é forte em nosso município e esses jogos são ótimos para integrar as famílias, gerações que se unem para se divertir e exercitar a mente e até o corpo. Apesar da pandemia, avançamos na vacinação e estamos conseguindo retomar atividades esportivas e de lazer para a população”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Projeto atende desde crianças até a Melhor Idade

O projeto Cultura Geek foi idealizado pela professora Carina Rocha e tem como principal objetivo, proporcionar tanto experiências quanto conhecimentos, por meio da utilização de jogos de tabuleiros e jogos de cartas, aprimorando a criatividade, a imaginação, o raciocínio lógico matemático e as relações interpessoais dos participantes da Oficina de Games, que acontece às segundas-feiras e às quintas-feiras, das 18h às 19h30, na Estação Cidadania. Ela é gratuita e atende desde crianças a partir dos seis anos, e não tem limite de idade.

Segundo Carina Rocha, ainda que a principal finalidade da educação formal seja a de desenvolver habilidades cognitivas e, em Educação Física, habilidades motoras, outros elementos também são necessários para que os indivíduos adquiram confiança em si mesmos, visando a formação de cidadãos determinados e capazes de tomar decisões, administrar suas emoções e interagir socialmente.

“A utilização dos jogos de tabuleiros e dos jogos de cartas vai além do simples ato de jogar. Com esses recursos, os jogadores aprimoram tanto o processo educacional quanto as habilidades socioafetivas dos praticantes dessas modalidades”.

Serviço:

Data: 23/01/2022

Horário: 10h às 17h.

Local: Estação Cidadania

Endereço: Rua 19, nº 135, Vila Rica/Tiradentes, Volta Redonda.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.