Agentes do 37º BPM receberam informações no início da madrugada deste sábado (22), por volta de 1h30min, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Duque Costa, no bairro Paraíso, em Resende.

Os policiais militares foram até o local e com a aproximação da viatura os suspeitos fugiram. Após buscas pelo local foram encontrados 40 pinos contendo pó branco (cocaína).

Todo o material arrecadado foi encaminhado para a 89ª DP, onde foi feito a ocorrência.