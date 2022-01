Polícia Militar do GAT apreende suspeito com drogas no bairro Areal

Policiais do GAT (Grupo de Ações Táticas) receberam denúncias sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Aparecida Rangel, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e abordaram o jovem, que não teve a idade revelada. Ele tentou fugir, mas foi contido pelos agentes. Com ele foi apreendida certa quantidade de drogas.

Na residência do suspeito foram apreendidos 100 sacolés de maconha e 15 pinos de pó, da mesma droga. O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí (89ªDP).