A Central de Testagem para Covid-19 implantada pela Prefeitura de Volta Redonda na Ilha São João atendeu 4.921 pessoas entre os dias 19 e 22 de janeiro. A estrutura funciona de segunda-feira a domingo, das 08h30 às 17h, inclusive com atendimento médico. E os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR.

O agendamento deve ser feito pelo link http://encurtador.com.br/pzHJO entre 8h e 22h. Caso as vagas acabem, serão retiradas do site até eventual remanejamento ou abertura de novas vagas. No cadastro, é necessário preencher um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Após a conclusão do cadastro, o paciente receberá a confirmação, com o horário em que deve comparecer ao local, no e-mail fornecido. A resposta é o comprovante.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, afirmou agradeceu aos profissionais da Saúde que têm se dedicado integralmente no controle da Covid-19 no município. Ele destacou que a testagem em massa também é uma forma de prevenção. “Dos quase cinco mil testes feitos na Ilha, cerca de 30% foram positivo. Este número reforça que os cuidados devem ser mantidos. Usem máscara, higienizem as mãos e, principalmente, evitem aglomerações”, falou o prefeito.

A coordenadora da Atenção Primária em Saúde de Volta Redonda, Albanéa Trevisan, disse que a cada dia estamos aprimorando o atendimento das pessoas que querem ser testadas e precisam de atendimento. “Em alguns dias a procura é maior, mas com um pouco de paciência, todos são atendidos”, garantiu.

A Vivian, moradora do Açude, procurou nosso atendimento na Ilha São João neste domingo. Foi bem recebida e fez questão de destacar o empenho das nossas equipes. “O atendimento é excelente. Os profissionais educados e preparados para receber as pessoas. Muito obrigada a todos”, agradeceu.

As Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs) seguem fazendo a testagem para Covid-19, também com agendamento prévio, entre segunda e sexta-feira. Apenas as unidades do Jardim Paraíba, Rústico, Jardim Belmonte, São Sebastião, Sideropolis, Roma 1, ficarão restritas ao atendimento convencional, sem realizar testagem.