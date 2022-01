Jovem é preso com revólver no bairro Vila Maria

Um jovem, de 24 anos, foi preso com uma arma no fim da tarde deste domingo (23) na Rua Antônio Graciano da Rocha, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo a PM, os agentes chegaram até o suspeito após informações de que ele estava andando armado pelo local.

Ele foi abordado com um revólver calibre 38 com seis munições intactas, na cintura. Segundo a Polícia Militar, o rapaz não esboçou nenhuma reação. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde permaneceu preso na carceragem da unidade policial.